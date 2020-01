Si è spento all'età di 82 anni Shozo Uehara, sceneggiatore di Capitan Harlok e Goldrake

Il leggendario scrittore giapponese Shozo Uehara si è spento lo scorso 2 gennaio all'età di 82 anni, per colpa di un terribile cancro al fegato che lo tormentava da tempo. La notizia è stata riportata oggi, 9 gennaio 2020, dai principali canali di informazione nipponici e dalla famiglia del defunto.

Uehara nacque il 6 febbraio 1932 a Okinawa, Naha, un'isola nel sud del Giappone. Dopo aver prestato servizio durante la Seconda Guerra Mondiale, riprese gli studi laureandosi all'Università di Hachioji. Dopo essersi unito alla Tsuburaya Productions iniziò a lavorare scrivendo alcuni episodi di Ultra Q, una delle tante serie legate alla saga di Ultraman, finendo per essere addirittura per messo in carica della serie televisiva Il ritorno di Ultraman.

Successivamente lo scrittore realizzò un live-action tokusatsu di Spider-Man, che secondo alcune voci potrebbe essere addirittura citato nel sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse. La sua carriera esplose definitivamente quando, tempo dopo, iniziò a collaborare con Leiji Matsumoto per la realizzazione dell'anime Capitan Harlock e con Go Nagai per la sceneggiatura di Goldrake. in Giappone, Uehara era ritenuto come uno dei più grandi scrittori degli anni 90.

Nell'ultimo anno il Giappone ha perso moltissimi registi e scrittori di talento, tra cui figurano anche gli storici George Abe e Kazuhiko Kato. Il 2020 inizia dunque nel più triste dei modi per l'industria degli anime.

Shozo Uehara è stato sepolto nel cimitero di Okinawa, dopo una cerimonia ristretta ai soli parenti.