Si è spento Susumu Kazuhara, musicista di Il Mio Vicino Totoro e Laputa

L'account Twitter ufficiale Kynio Road Show ha annunciato questo lunedì che Susumu Kazuhara, trombettista che ha lavorato alle musiche di Il Mio Vicino Totoro, Laputa: il castello nel cielo e molti altri progetti animati, si è spento all'età di 74 anni.

Conosciuto anche con lo pseudonimo di Shin Kazuhara, era nato nella prefettura di Okayama il 13 settembre 1946 e aveva frequentato il Kunitachi College of Music. Dopo averlo abbandonato, divenne un artista freelance per quattro bande, tra cui la Tokyo Union e Tatsuya Takahashi.

Kazuhara ha eseguito l'assolo di tromba, interpretato su schermo dal protagonista maschile Pazu, nella canzone "Hato to Shonen" ("Pigeons and a Boy") del film Laputa: il catsello nel cielo del maestro Hayao Miyazaki. Si è esibito poi in altre opere dello Studio Ghibli, assistendo il compositore Joe Hisaishi in Il Mio Vicino Totoro, Porco Rosso e Kiki - Consegne a Domicilio.

Il trombettista ha inoltre lavorato a tutte le serie televisive e ai film di Lupin III, alla colonna sonora "We Are" di ONE PIECE e all'assolo di "Dashing Char" di Mobile SUit Gundam, collaborando con artisti del calibro di Yumi Matsutoya, Anri, SMAP e SPEED.

Nei suoi ultimi anni di vita, ha lavorato come insegnante di musica.