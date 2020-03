La spesa ai tempi della quarantena in un video animato di Zerocalcare

Il celebra fumettista Zerocalcare ha presentato il primo video animato di una serie intitolata "Rebibbia Quarantine" che ironizza sulla quarantena che l'Italia sta affrontando in questo periodo.

Andato in onda nella trasmissione Propaganda Live sul canale televisivo di La 7, il primo video di questo nuovo progetto ci parla della difficoltà più comune che stiamo affrontando in questo periodo, ossia fare la spesa in un supermercato. Operazione che fino a pochi giorni fa era nella norma, adesso è diventata davvero complessa da svolgere per via delle limitazioni e delle lunghe file che si è costretti a fare per entrare nei supermercati. L'autore romano, col suo solito stile ironico e tagliente, riesce a stemperare e a strappare una risata in questo momento complesso che stiamo vivendo (come cerchiamo di fare noi con le nostre news).

Nel video assistiamo a citazioni del manga di Tetsuo Hara, ossia Hokuto no Ken (ambientata in un mondo post apocalittico) e ad altre che vi consigliamo di vedere nel video in calce alla notizia. A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, molte manifestazioni sono state rinviate. Il Comicon di Napoli 2020 è stato rinviato a fine Giugno, mentre l'E3 di Los Angeles è stato addirittura cancellato, ma si stanno studiando modi per creare dirette in streaming. Vi terremo aggiornati sulla situazione con le nostre news.