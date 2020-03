Uno spettacolare cosplay al femminile di Gaara del Deserto

Tra i tanti meriti della serie di Naruto abbiamo quello di aver saputo creare una schiera di personaggi davvero memorabili e indimenticabili, tanto che dopo la sua conclusione troviamo ancora fan che li omaggiano, come questo cosplay di Gaara del Deserto.

Il personaggio di Gaara è, probabilmente, il personaggio più complesso di Naruto. Nato come un personaggio cattivo, avversario dei nostri e legato ad un complotto per schiacciare il Villaggio della Foglia, durante la storia impariamo a conoscere il suo passato molto tragico e assistiamo ad una evoluzione del personaggio che lo porta nelle fila dei buoni, tanto che lo stesso Naruto si sente legatissimo a lui, arrivando a salvarlo in un'occasione durante l'attacco di Akatsuki. La cosplayer wikd_fury ha realizzato questa versione al femminile del personaggio, che potete trovare in calce alla notizia. La ragazza ha anche "inscenato" tramite computer grafica, i peculiari poteri di Gaara basati sulla manipolazione della sabbia.

Cosplay che arriva mentre sono passati esattamente 3 anni dalla fine dell'anime di Naruto Shippuden. E, a proposito di "anniversari" vi segnaliamo anche i 12 anni della battaglia tra Itachi e Sasuke, lo scontro che ha concluso la lunga faida tra i due fratelli Uchiha. Per chiudere vi lasciamo alle raccomandazioni di Emanuela Pacotto voce di Sakura a non uscire di casa.