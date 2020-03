Una spettacolare fan art fonde Vegeta e Kakashi di Naruto

Dragon Ball e Naruto sono due delle più grandi serie shonen che hanno debuttato su Weekly Shonen Jump. Entrambe hanno catalizzato l'attenzione dei fan e il loro successo non cala neanche anni dopo la loro conclusione. Un fan ha unito i due mondi con un'illustrazione.

L'autore della fan art è un utente di Reddit e il suo nickname è Two_Dee. Con questo disegno, l'utente ha fatto il pieno di consensi, a testimonianza dell'enorme fascino che le due serie ancora suscitano nelle menti degli appassionati. Proprio recentemente, la fine dell'adattamento anime di Naruto ha compiuto tre anni. Sebbene non ci siano stati crossover ufficiali di Dragon Ball e Naruto per ora, non si può mai dire che in futuro non possa avvenire. Nel disegno che tovate in calce alla notizia, vediamo appunto un mash up tra Kakashi Hatake e Vegeta. Persino il look dell'abito è una fusione tra i due.

Kakashi è il mentore di Naruto, colui che per primo ha insegnato al nostro protagonista la base delle tecniche ninja, inoltre è anche uno dei guerrieri più abili del Villaggio della Foglia, grazie alla sua capacità di riuscire a copiare le teniche altrui. Anche col passare degli anni all'interno della storia, il nostro Copia-ninja mantiene sempre un certo peso e considerazione tra le nuove leve (come vediamo nella serie di Boruto). Nel chiudere la news vi lasciamo con le raccomandazioni di Sakura di non uscire di casa.