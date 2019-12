Ecco una spettacolare figure da collezioni dell'EVA 01

L'Evangelion and Japanese Swords Exhibition, nato nel 2012, è uno degli eventi più importanti per gli appassionati dell'opera di Hideaki Anno, un evento dove vengono presentati numerosi design alternativi sia per le armi utilizzate all'interno della serie ma soprattutto per i mecha che ne costituiscono il nucleo narrativo.

È stato proprio uno dei design presentati durante l'ultima edizione della mostra ad aver ispirato una bellissima figure, che ha da poco raggiunto gli scaffali nipponici. Nel post che potete trovare in calce alla notizia è possibile vedere come sia stato reso l'EVA guidato da Shiji Ikari nella serie, e nei film del progetto Rebuild of Evangelion.

La pagina Twitter @HobbyLobbyTokyo ha presentato le immagini confermando il prezzo, che si aggira intorno ai 75 euro, e descrivendo la figure come un'edizione speciale, basata su un disegno fatto per l'Evangelion and Japanese Word Exhibition. Ancora una volta emerge quindi l'importanza di una così grande riunione della community di uno dei pilastri dell'animazione giapponese, che ha da poco compiuto 24 anni dalla sua prima pubblicazione.

Ricordiamo che l'ultima pellicola, Evangelion: 3.0+1.0, di cui abbiamo visto l'anteprima, arriverà nelle sale giapponesi nel mese di giugno 2020, e di recente lo stesso Hideaki Anno ha parlato del futuro del franchise.