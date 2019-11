Ecco lo spettacolare poster del live action di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Quando un franchise inizia a diventare di successo, fioccano tanti prodotti come anime, light novel, film e spettacoli teatrali. Tale destino sta toccando anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nato dalla creatività di Koyoharu Gotouge e che ha ricevuto talmente tanta popolarità grazie all'anime di Ufotable da aver conquistato tutte le classifiche.

Il sito ufficiale dell'adattamento teatrale live action di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha poco per volta svelato le immagini degli attori che si sarebbero avvicendati nei vari personaggi. Dopo aver diffuso diversi poster solitari con Kibutsuji Muzan e gli altri nomi principali dell'opera, adesso la produzione svela una locandina che vede insieme tutte queste figure fondamentali dello spettacolo.

I membri principali del cast, da Tanjiro a Nezuko, passando per gli altri comprimari come Zenitsu e Inosuke, sono stati inseriti tutti insieme nel poster che vedete in calce. Risalta indubbiamente il protagonista, in prima fila, con il suo Respiro dell'Acqua. In cima a tutti invece il maligno Kibutsuji Muzan, progenitore delle creature nemiche e colpevole di aver trasformato Nezuko in demone.

I primi spettacoli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba partiranno il 18 gennaio a Tokyo, nel Tennozu Ginga Gekijo, e si terranno fino al 26 dello stesso mese prima di spostarsi nella prefettura di Hyogo al AiiA 2.5 Theater di Kobe tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. I fan giapponesi potranno quindi smorzare l'attesa verso il nuovo film animato di Demon Slayer in arrivo nel 2020.