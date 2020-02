Lo spettacolare scontro di Pokémon potrebbe portare il Pikachu di Ash a un nuovo stadio?

La nuova avventura di Ash Ketchum è iniziata diversamente dal solito. Invece di dirigersi direttamente verso la nuova regione di Galar, le prime puntate del nuovo anime Pokémon stanno facendo esplorare agli spettatori le vecchie zone conosciute grazie alle serie passate. Con questo viaggio, Ash sta mettendo su una squadra inedita.

Mr. Mime, Dragonite, forse Riolu, ma la stella della squadra di Ash Ketchum rimane sempre Pikachu e l'episodio 13 di Pokémon potrebbe rendere ancora più chiara questa complicità tra mostriciattolo e allenatore.

In rete sono comparse le prime anteprime sugli episodi 13 e 14 di Pokémon, in onda rispettivamente il 16 e il 23 febbraio. Nel primo di questi episodi vedremo la conclusione del Pokémon World Championship, competizione che vedrà Ash affrontare Dandel, campione della regione di Galar. Durante la battaglia, Drednaw usa il Gigamax e renderà difficile il confronto con Ash e Go, ma improvvisamente Pikachu si illumina di rosso. Anche lui sta per usare la gigantesca trasformazione? L'episodio si intitolerà "Ash contro Dandel! La via per diventare il più forte!"

Il secondo episodio di cui è stata svelata la sinossi è il numero 14, dal titolo "La prima visita nella regione di Unima! Raid Battle nelle rovine!". I due protagonisti Ash e Go vagheranno per il Deserto della Quiete alla ricerca delle Rovine del Titano. Che mistero si cela dietro questa enigmatica area?

Nell'episodio di Pokemon in onda domani invece farà il suo ritorno un altro mostro tascabile conosciuto nella regione di Kanto, Gengar.