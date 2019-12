Ecco uno spettacolare video per l'uscita di My Hero Academia: Heroes Rising

My Hero Academia: Heroes Rising segna il ritorno nelle sale cinematografiche della serie nata dalla mente di Kohei Horikoshi. C'è una differenza sostanziale tuttavia tra questa e la prima pellicola, My Hero Academia: Two Heroes, che si posizionava perfettamente tra la seconda e terza stagione, mentre il nuovo film è ambientato nel futuro.

Heroes Rising sarà legato più agli eventi narrati nel manga, e per questo l'arrivo nelle sale è stato festeggiato con il video che trovate in questa pagina. Una spettacolare sequenza di immagini tratte direttamente dal manga che ripercorre tutti i momenti fondamentali del manga, dal primo incontro con All Might, all'allenamento iniziale, al complesso rapporto tra Bakugo e Midoriya, fino agli scontri più importanti della serie.

Il video promozionale è una sorta di riassunto commemorativo, impreziosito con transizioni veloci e frenetiche, e da una colonna sonora degna dei ritmi della narrazione. Ricordiamo che attualmente Heroes Rising è uscito nelle sale nipponiche, e mentre in rete già spuntano gli spoiler sul finale della pellicola, cresce l'attesa per i fan italiani che potranno vederlo nella settimana che va tra il 19 ed il 25 marzo 2020.

La regia è stata affidata a Kenji Nagasaki, che ha già ricoperto lo stesso ruolo nella produzione della quarta stagione e del primo film, e vicino ad artisti come Yoshihiko Umakoshi, character designer, e Yosuke Kuroda, sceneggiatore, l'autore originale Kohei Horikoshi, oltre ad aver supervisionato il tutto, ha contribuito anche alla creazione di altri personaggi.