Uno spettacolo di Dragon Ball diventa virale: lo show ufficiale dei droni evoca Shenron

Ci sono tante figure leggendarie in Dragon Ball. Il manga di Akira Toriyama, trasformato poi in anime, e che ancora oggi prosegue con il midquel Dragon Ball Super, ha scritto letteralmente la storia con l'avventura di Goku in giro per il mondo. Ma, oltre il protagonista, c'è un'altra figura leggendaria che ha legato tutte le storie dei personaggi.

Shenron rappresenta una delle principali icone di Dragon Ball ed è un simbolo di potere e possibilità. La sua presenza nel franchise aggiunge un elemento di magia e meraviglia, offrendo ai personaggi e ai fan la speranza di realizzare i loro desideri più profondi. Una volta che il desiderio viene esaudito, Shenron si dissolve in particelle di luce e le sfere del drago si separano nuovamente, riposizionandosi in diverse parti del mondo per essere nuovamente riunite in futuro.

Si può dire che è ciò che è successo durante lo spettacolo indetto per Dragon Ball Legends, un videogioco online e mobile della serie, con tanti personaggi che vengono introdotti regolarmente. Per celebrare l'arrivo di un nuovo personaggio, è stato creato uno spettacolo di droni con la creazione del drago Shenron in cielo. La sua lunghissima figura da drago cinese dalla pelle verde è stata molto apprezzata, diventando virale: le foto in basso fanno ammirare la magnificenza della sua figura.

I fan hanno potuto quindi osservare il drago prima di scoprire il nuovo personaggio introdotto in Dragon Ball Legends, ovvero Ultra Vegeth Blue, con i droni che hanno creato anche il suo volto con tanto di colori, dopo che i droni avevano creato i volti di Goku e Vegeta che sono arrivati a fondersi.