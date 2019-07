Lo spettacolo di Haikyu!! si mostra in un nuovo poster con tutti i personaggi

Continua a mietere successi il manga di Haikyu!!, uno dei più longevi dell'attuale line-up di Weekly Shonen Jump insieme a ONE PIECE e Hunter x Hunter. Mentre il manga prosegue, la storia sarà adattata in versione animata grazie alla quarta stagione in arrivo prossimamente e a uno spettacolo live action che andrà in scena nei teatri giapponesi.

Il "Hyper Projection Engeki Haikyu!!" tornerà in Giappone alla fine di questo 2019 in vista dello spettacolo "Hishou". Questo introdurrà nuovi membri del cast appartenenti sia al gruppo di protagonisti del Liceo Karasuno che delle altre scuole che i corvi si sono ritrovati ad affrontare nel corso della storia. In vista di questa nuova rappresentazione live-action, è stato pubblicato un poster che raffigura tutti i vari personaggi che potete vedere in calce.

In alto abbiamo tutti i protagonisti della Karasuno, con Shoyo Hinata e Tobio Kageyama in primo piano, mentre la metà bassa del poster è dedicata agli altri personaggi di Haikyu!! facenti parte dei club di pallavolo delle altre scuole, come l'Aobajousai, la Shiratorizawa, la Date Tech e alcune delle nuove scuole che stanno partecipando al torneo di Tokyo. Il progetto "Hyper Projection Engeki Haikyu!!" si terrà alla Tokyo Dome City Hall questo novembre, prima di spostarsi all'Osaka Mielparque Hall, alla Tagajyo Civic Hall a Mitagi e alla Nihon Seinenkan Hall nuovamente a Tokyo. Il cast vede il ritorno di Kotaro Daigo nei panni di Hinata e di Ryunosuke Akana in quelli di Kageyama.