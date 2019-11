Lo spettacolo teatrale di The Rising of The Shield Hero si mostra in una key visual

Recentemente si è tornati a parlare del grandissimo successo ottenuto da The Rising of The Shield Hero, apprezzata light novel concretizzatasi grazie al lavoro di Aneko Yusagi che ha successivamente visto il sopraggiungere di un adattamento anime che ha spopolato, con milioni di fan sparsi in ogni angolo del mondo.

Ebbene, a seguito degli ottimi risultati ottenuti, è stato annunciato anche l'arrivo di un'opera teatrale dedicata al franchise, con il sito web ufficiale dedicato alla produzione che ha rivelato i nomi dei vari membri del cast che impersoneranno i panni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere, il tutto affiancato da una nuova key visual visionabile a fondo news. Qui di seguito potete leggere i nomi degli attori confermati:

Yūya Uno nei panni di Naofumi Iwatani

Carin Isobe nei panni di Raphtalia

Yūho Matsui (Gekidan Patch) nei panni di Ren Amaki

Taiga Fukazawa nei panni di Itsuki Kawasumi

Ryūya Ishigami nei panni di Ake

Kotori Kojima nei panni di Erena

Kamata nei panni di Raphtalia (bambina)

Sarah Emi Bridcutt nei panni di Myne

Atsushi Maruyama nei panni di Elhart

Isamu Ishizaka nei panni di Aultcray Bridcutt

L'opera teatrale sarà presentata al Cool Japan Park Osaka TT Hall di Osaka dal 27 al 29 marzo. Dal 2 al 12 aprile, invece, sarà possibile visionarla al Theater Sun-mall di Tokyo. Secondo quanto dichiarato, alla direzione del tutto è stato posto Satoshi Ogita, mentre Kaori Moriyama sta attualmente scrivendo la sceneggiatura. Scissors Blitz si sta invece occupando di produzione e pianificazione dell'opera.

Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che The Rising of The Shield Hero vedrà anche una seconda stagione animata largamente attesa dai fan.