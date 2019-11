Qualcosa si è spezzato tra Boruto e Naruto nell'ultima puntata della serie?

Inutile girarci troppo attorno, l'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha spinto violentemente l'acceleratore sul rapporto tra Boruto e Naruto, con particolare attenzione nei confronti delle similarità che caratterizzano i due, un'idea che ai fan è assai piaciuta.

L'ultimo episodio dell'opera ha però messo in scena una situazione ben differente che ha saputo indispettire - almeno in parte i fan -, un nuovo sentimento che Boruto ha espresso nei confronti del giovane "padre", ovvero la paura. Infatti, come visionabile nella clip disponibile a fondo news, Boruto ha mostrato per la prima volta un certo timore nei confronti di Naruto, il tutto a causa della furia cieca e violenta sperimentata dal ninja quanto quest'ultimo è stato "controllato" dal potere della Volpe a Nove Code.

A ben vedere, infatti, questa è stata la prima volta che Boruto ha visto la bestia che si annida in Naruto in tutto il suo oscuro splendore, un faccia a faccia terrificante che potrebbe aver creato un primo punto di rottura nei confronti del rapporto tra i due ninja. In verità, molti fan si sono detti abbastanza sicuri del fatto che alla fine la situazione non porterà a nulla di concreto, ma più di un utente si è domandato se queste situazioni avranno un qualche effetto sul futuro, o per meglio dire sul presente in cui Boruto vive.

