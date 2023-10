Spice and Wolf festeggia Halloween: arriva un poster dedicato ad Holo

Spice and Wolf sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo con un reboot molto speciale. Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf ha deciso di festeggiare l'uscita della nuova serie con delle illustrazioni legate ai mesi dell'anno. Questa volta è toccato ad ottobre e, ovviamente, Holo non poteva non festeggiare Halloween.

La serie Spice and Wolf festeggia ben quindici anni dal suo primo debutto con l'adattamento anime delle light novel di Isuna Hasekura e Ju Ayakura. Per questo motivo, lo staff dietro il franchise ha voluto dedicare un nuovo adattamento alla serie, con lo studio Passione che si occupa della sua animazione.

Per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie e la nuova uscita animata, la pagina ufficiale di Spice and Wolf su X/Twitter ha voluto dedicare delle illustrazioni speciali dedicate ad ogni mese dell'anno, con la lupa Holo protagonista. Precedentemente è toccato ad agosto e a settembre mentre adesso, con ottobre, si celebra Halloween.

Anche se Holo sarebbe potuta essere una magnifica "lupa mannara", per questo mese ha scelto di travestirsi da streghetta. Il costume che le sta adeguatamente bene! Assieme a lei è presente un adorabile peluche di Lawrence.

Holo e Lawrence sono diventati i protagonisti anche di alcune nuove immagini promozionali per il reboot di Spice and Wolf. Non si conosce molto riguardo il numero di episodi di Spice & Wolf: merchant meets the wise wolf, ossia Il mercante incontra il lupo saggio, né quanto questo remake sarà fedele all'opera originale.

Ciò che è certo è che la nuova serie di Spice and Wolf presenterà un cast di ritorno. I fan potranno riascoltare i doppiatori dell'opera originale dare voce ai stessi personaggi precedentemente doppiati nell'opera del 2008.