Spice and Wolf: il nuovo poster dell'anime remake per celebrare l'estate!

Spice and Wolf ebbe un grande successo quando per la prima volta la serie anime venne pubblicata nel 2008. Ad oggi verrà pubblicato un nuovo remake, in arrivo per il prossimo 2024. Lo staff si sta dando da fare per poter pubblicizzare al meglio l'opera e adesso è stato pubblicato un nuovo poster.

Il nuovo Spice and Wolf è un remake fantasy della precedente opera omonima, con due stagioni da 12 episodi ognuna. La serie trattava efficacemente il tema dell'economia e del commercio, fondendolo con il tema sovrannaturale.

Ad oggi il franchise, nato dalla light novel omonima di Isuna Hasekura e Ju Ayakura, sta festeggiando il 15° anniversario della prima edizione dell'adattamento anime originale. Non si sa bene quanto sarà effettivamente fedele all'originale, come storia e personaggi, ma sono già stati pubblicati alcuni design ufficiali.

Non è ancora stato rivelato quale forma assumerà questo nuovo progetto anime, ma sono già stati realizzati alcuni nuovi look per il classico. La serie è intitolata ufficialmente Spice & Wolf: merchant meets the wise wolfil (il mercante incontra il lupo saggio) e in vista della nuova uscita verranno pubblicati ogni inizio mese dei nuovi poster.

L'annuncio e il poster per questo mese sono arrivati attraverso il profilo Twitter ufficiale del franchise, che ha svelato che ogni poster rappresenterà una diversa stagione. Al momento, la protagonista Holo sta partecipando ad un festival estivo ed è possibile vederla a fine articolo.