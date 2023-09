Spice and Wolf torna con un reboot: ecco le nuove immagini promozionali

A distanza di 15 dal primo debutto sul piccolo schermo, Spice and Wolf sta finalmente per tornare con una nuova serie anime. Sarà il remake della precedente opera, uscita nel 2008, e per i fan della serie originale ci sono delle meravigliose notizie! Il sito ufficiale del franchise ha offerto alcuni dettagli intriganti sull'anime rebo.

Lo staff dietro la realizzazione del nuovo Spice and Wolf ha offerto alcune nuove immagini sui due protagonisti della serie, Lawrence e Holo. Trattandosi di un reboot, quest'adattamento riprenderà fedelmente le light novel originali, nate dalla collaborazione fra la penna di Isuna Hasekura e la matita di Jū Ayakura.

Il cast dell'originale anime tornerà anche per questa serie: ciò significa che i doppiatori originali di Lawrence e Holo, Jun Fukuyama e Ami Koshimizu, continueranno a dare voce ai loro personaggi. Una notizia che farà sicuramente piacere ai fan dell'adattamento della serie precedente.

Il titolo di questo anime reboot è Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf. Ad occuparsi dell'animazione sarà lo studio Passione, lo stesso di adattamenti come Citrus e High School DxD HERO, e non più la casa Imagin, che nel 2005 animò One Piece: L'isola segreta del barone Omatsuri.

In vista della nuova serie animata, lo staff dietro Spice and Wolf ha dedicato delle illustrazioni con protagonista Holo con degli abiti dedicati ai vari mesi dell'anno e alle stagioni. Lo scorso mese è toccato all'estate mentre un'altra illustrazione dedicata all'autunno è stata pubblicata alcuni giorni fa.

Takeo Takahashi sarà il direttore dell'anime Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wold. Hijiri Sanpei, che ha precedentemente lavorato per lo studio Passione, sarà il regista della seie mentre Kevin Penkin si occuperà della colonna sonora dell'opera. E' disponibile una data d'uscita e un trailer per il remake di Spice and Wolf.