Spice & Wolf: il nuovo anime è un remake! Uscita e trailer per il fantasy di Hasekura

Spice & Wolf è una popolare serie di light novel arrivate nel 2006 sotto l'etichetta Dengeki Bunko di Kadokawa. Il lavoro di Isuna Hasekura e Juu Ayakura ha ispirato un adattamento manga l'anno successivo e poi un anno più tardi ancora anche un adattamento animato in due stagioni. La serie tornerà a distanza di quasi un decennio, ma non quest'anno.

Nell'inverno del 2022 è stato annunciato il ritorno dell'anime di Spice & Wolf, di cui tuttavia scarseggiavano informazioni ufficiali, almeno fino a quest'oggi. Sul sito ufficiale dell'opera sono state rivelati preziosi dettagli, tra cui la finestra di uscita. Il nuovo anime di Spice & Wolf uscirà nel 2024, sotto la supervisione dello studio Passione. Questo progetto non sarà né un sequel, né tantomeno uno spin-off. A quanto pare si tratterà infatti di un remake dell'adattamento del 2008. Eccovi un'anteprima sul primo anime di Spice & Wolf.

Spice & Wolf racconta la storia di Holo, una potente divinità lupo venerata dagli abitanti del piccolo paese di Pasloe per benedire il raccolto annuale. Tuttavia, con il passare degli anni i cittadini di Pasloe diventano sempre più autonomi e quella di Holo diventa solo una leggenda popolare. Quando il commerciante itinerante Kraft Lawrence farà visita a Pasloe, per Holo comincerà una nuova avventura.

Nella squadra di produzione del remake di Spice & Wolf troveremo Takeo Takahashi come direttore principale, Hijiri Sanpei come regista e Kevin Penkin come compositore della colonna sonora. Nel cast vocale figurano invece Ami Koshimizu e Jun Fukuyama nei panni dei due protagonisti Holo e Kraft.