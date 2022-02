Spice & Wolf: nuova serie anime annunciata per il franchise, ecco il primo teaser

Il sito ufficiale dell'autrice Isuna Hasekura ha rilasciato un video speciale per annunciare che un nuovo progetto anime basato sulla sua serie di light novel Ookami to Koushinryou (Spice & Wolf) ha avuto il via libera.

L'annuncio non specifica se l'anime è un sequel, un remake o un'opera originale, ma presenta le tagline "Vogliamo intraprendere di nuovo un viaggio?" e "La storia di Holo il Lupo Saggio e Lawrence il mercante continua". La serie letteraria celebra attualmente il suo 15° anniversario.

Isuna Hasekura e Juu Ayakura hanno iniziato a pubblicare la light novel nel febbraio 2006 attraverso l'etichetta Dengeki Bunko di Kadokawa, e l'editore ha pubblicato il 22° volume nel dicembre 2019 in Giappone. L'opera ha ispirato un adattamento manga di Keito Koume, pubblicato tra settembre 2007 e dicembre 2017.

Il franchise ha anche ispirato un adattamento anime di dodici episodi prodotto da Imagin Studios, diretto da Takeo Takahashi e sceneggiato da Naruhisa Arakawa, uscito nel gennaio 2008 e distribuito in Occidente da Funimation. Una seconda stagione di dodici episodi è stata prodotta da Brain's Base Studios e Marvy Jack, e pubblicata nel luglio 2009.

"Holo è una potente divinità lupo che viene celebrata e venerata nella piccola città di Pasloe per la benedizione del raccolto annuale. Tuttavia, mentre gli anni passano e gli abitanti del villaggio diventano più autosufficienti, Holo, che si autodefinisce "Lupo Saggio di Yoitsu", si è ridotta a una semplice storia popolare. Quando un mercante itinerante di nome Kraft Lawrence si ferma a Pasloe, Holo si offre di diventare sua partner commerciale se lui la porterà finalmente nella sua casa a nord, Yoitsu.

L'abile mercante riconosce l'insolita capacità di Holo di valutare il carattere di una persona e accetta la sua proposta. Ora che possiede sia una grande abilità negli affari che un carismatico negoziatore, Lawrence si avvicina sempre di più al suo obiettivo di aprire un negozio tutto suo. Tuttavia, mentre Lawrence viaggia per le campagne con Holo in cerca di opportunità economiche, comincia a rendersi conto che le sue aspirazioni si stanno lentamente trasformando in qualcosa di inaspettato."

