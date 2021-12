Spider-Bot, arriva il fumetto dedicato agli aiutanti di Spider-Man

La collana Infinity Comics di Marvel Unlimited guadagna una nuova serie: Spider-Bot. La serie, il cui primo numero è già disponibile sul servizio in abbonamento Marvel, seguirà le avventure degli Spider-Bot, i droni aiutanti dell'Uomo Ragno, che hanno debuttato sulle pagine di Superior Spider-Man.

Proprio come il webcomic dedicato a Lucky the Pizza Dog, anche Spider-Bot è un Infinity Comic, un fumetto digitale pensato per essere letto sullo schermo di uno smartphone o un tablet. A proposito del target, lo sceneggiatore Jordan Blum ha dichiarato: "Essendo un fan di Spider-Man da tutta la vita, e padre di due bambini, ho colto al volo l'occasione di creare una storia adatta a tutte le età, sia per i fan Marvel di lunga data che per i nuovi lettori pronti a lanciare la loro prima ragnatela!".



Le nuove uscite di Spider-Bot verranno pubblicate ogni venerdì esclusivamente su Marvel Unlimited per le prossime dodici settimane. Ad accompagnare Jordan Blum nella creazione della serie, ci saranno il disegnatore Alberto Alburquerque e il colorista Dono Sanchez-Almara.



Marvel Unlimited è il servizio in abbonamento di Marvel Comics che permette di accedere ad una libreria digitale formata da migliaia di fumetti. Sebbene sia possibile abbonarsi al servizio anche dall'Italia, i fumetti sono disponibili solo in inglese. Non è da escludere un debutto cinematografico degli Spider-Bot prossimamente: anche qualora non dovessero essere presenti in No Way Home, ci sono sempre altri tre film di Spider Man con Tom Holland confermati da Sony.