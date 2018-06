Spider-Geddon riappare nell'universo Marvel con una copertina strepitosa!

Marvel ha rilasciato una nuova immagine di teaser per Spider-Geddon, il suo fumetto crossover di Spider-Man che prenderà il via in agosto con il nome Edge of Spider-Geddon # 1. Probabilmente sarà collegato a questa serie di eventi che partiranno dal fumetto di agosto.

Mentre dettagli specifici sono ancora nascosti, il nuovo teaser segna il team creativo dello scrittore Christos Gage e dell'artista Jorge Molina. L'immagine del teaser riunisce numerosi Spider-Men del multiverso, molti dei quali sono apparsi nel crossover Spider-Verse del 2014.

Nel poster vediamo: Amazing Spider-Man, Scarlet Spider/Ben Reilly, Miles Morales, Superior Spider-Man, Spider-Man Punk, Spider-Gwen, Spider-Man 2099, Spider-Woman Ultimate e tanti altri.

Questo fumetto dovrebbe porsi come come seguito di Spider-Verse, evento di Dan Slott e Olivier Coipel che vedeva i Ragni del Multiverso scontrarsi con Morlun e la sua famiglia. L’evento continuerà comunque con Edge of Spider-Geddon #1 e #2, che hanno confermato il ritorno di SP//dr e Spider-Punk.

Secondo una tesi non confermata e ipotizzata dai fan, Spider-geddon potrebbe riferirsi alla conclusione della serie che vede come protagonista Spider-Gwen, dando un epilogo alle sue storie o lanciando il popolare personaggio creato da Jason Latour e Robbi Rodriguez verso nuove mete ed orizzonti.

Edge of Spider-Geddon # 1 uscirà sugli scaffali il 15 agosto. Nessuna data di rilascio per Spider-Geddon # 1 è stata annunciata, anche se si vocifera fine 2018. Cosa ne pensate?