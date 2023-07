Spider-Gwen in questo cosplay vi prenderà nella sua ragnatela

Spider-Man è uno dei supereroi più iconici dell'universo Marvel. La storia di Peter Parker, il ragazzo morso da un ragno radioattivo che gli conferisce incredibili poteri, è stata raccontata svariate volte e ha ispirato diverse incarnazioni e universi paralleli, in particolar modo di recente con il multiverso di Spider-Man: Across the Spider-verse.

Da questi universi alternativi sono spuntati tanti tipi diversi di arrampicamuri, anche al femminile, con una delle versioni più apprezzate degli ultimi anni: Spider-Gwen. Nota anche come Ghost Spider e Spider Woman, è un personaggio dei fumetti Marvel Comics apparsa per la prima volta nel 2014, è un'alternativa della nota Gwen Stacy ed è diventata una delle versioni più amate di Spider-Man, in particolar modo nel corso degli ultimi anni. Il personaggio di Spider-Gwen rappresenta una versione fresca e interessante dell'iconico Spider-Man. Il suo costume bianco e rosa, insieme alla sua personalità forte e indipendente, l'hanno resa un'icona per molte lettrici e fan di fumetti.

Negli ultimi anni, l'idea di diversi Spider-Man provenienti da universi alternativi è diventata una parte importante del multiverso Marvel. Personaggi come Miles Morales, Spider-Man Noir e Spider-Ham hanno catturato l'attenzione dei lettori e degli appassionati di fumetti. Spider-Gwen in particolare ha guadagnato una grande popolarità grazie al suo design unico e alla sua storia avvincente. Nell'universo di Gwen Stacy, è lei a ottenere i poteri di un ragno radioattivo e diventare una supereroina. La sua storia è caratterizzata da relazioni complicate, conflitti emotivi e una forte determinazione nel combattere il crimine.

JucyFoxx ha dato spazio a questo personaggio con un cosplay di Spider Gwen ben eseguito. Senza maschera bianca, la cosplayer ha comunque vestito il costume bianco e rosa per intero, mostrando anche le caratteristiche del viso come i capelli biondi e alcuni piercing. Quale preferite, i classici cosplay di Spider-Man oppure questa nuova versione al femminile?