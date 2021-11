Spider-Gwen in un cosplay splendido: l'arrampicamuri nelle foto di Enji Night

Il multiverso di Spider-man è ricco di arrampicamuri paralleli. Oltre il classico Peter Parker c'è chi viene dal 2099, la versione noir e tante altre, senza poi dimenticare gli spararagnetele alternativi come Ben Reilly. Di recente, anche Gwen Stacy, lo storico amore di Peter, ha vestito i panni di Spider-Man, o meglio di Spider-Gwen.

Su Terra-65 non è stato Peter Parker a essere stato morso da un ragno radioattivo, quello che gli donò i super poteri. Una giovane Gwen ribalta le carte in tavola modificando la prospettiva della storia di Spider-Man, con una donna come arrampicamuri di quartiere conosciuta come Ghost Spider. Nel corso del tempo, questa versione del personaggio ha acquisito molta popolarità, con i fan che le hanno dedicato anche storie alternative e versioni come Anti-Gwenom.

La cosplayer Enji Night ha deciso di dedicare al personaggio un cosplay senza maschera, dove la ragazza indossa soltanto l'abito nero, bianco e rosa con il cappuccio. In basso, il cosplay di Spider-Gwen in quattro foto è davvero ben realizzato e sembra di avere davanti la vera Gwen Stacy, pronta a sventare l'ennesimo crimine nel suo universo.

E, se quell'universo non dovesse bastarle, ha sempre la possibilità di esplorare il multiverso di Spider-Man.