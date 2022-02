Spider-Gwen va a spasso nel Gwenverso nella preview della nuova miniserie

Spider-Gwen: Gwenverse, miniserie con protagonista la Gwen Stacy di Terra-65, è in arrivo. Originariamente previsto per il mese di Febbraio, il primo numero della serie debutterà invece a Marzo, ma il ritardo non ha impedito a Marvel Comics di pubblicare una preview composta da diverse tavole della prima uscita.

Come suggerito dal titolo della miniserie, in Gwenverse Spider Gwen si ritroverà in viaggio nel multiverso. Nonostante le tavole pubblicate, realizzate dall'artista Jodi Nishijima, siano prive di colorazione e dialoghi, la preview ci permette di dare una prima occhiata ad alcune Gwen alternative in azione: una delle tavole mostra ad esempio un universo in cui Gwen Stacy è Thor, personaggio la cui presenza era stata anticipata dalla cover del numero.



Tra gli altri eroi in versione Gwen che compariranno nel corso della miniserie c'è anche un mash-up tra Gwen Stacy e Wolverine chiamato in modo non ufficiale Gwenverine, già protagonista di un'illustrazione di Peach Momoko pubblicata nelle scorse settimane.



Spider-Gwen: Gwenverse #1, realizzato dallo sceneggiatore Tim Seeley e illustrato da Nishijima, verrà pubblicato il 9 Marzo 2022, esattamente un mese dopo la data d'uscita precedentemente comunicata. Il secondo numero, di conseguenza, slitta al 13 Aprile 2022.



Assieme alla preview, nella gallery sottostante condividiamo anche le numerose Variant Cover della prima uscita realizzate dagli artisti Natacha Bustos, Leonardo Romero, Todd Nauck, Felipe Massafara, la già citata Peach Momoko, Sabine Rich, David Nakayama e Greg Land.