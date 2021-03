Spider-Man: 20 storici nemici di Spidey appariranno su delle speciali copertine variant

Spider-Man è indubbiamente uno dei supereroi Marvel più seguiti e apprezzati dai lettori, e nel corso degli anni, sin dal suo debutto su Amazing Fantasy #15 del 1962, la storia di Peter Parker è stata segnata da numerosi antagonisti, molti dei quali sono diventati ormai importanti nell'universo narrativo della Casa delle Idee.

Proprio per questo Marvel Comics ha annunciato che ci sarà una speciale serie di variant cover dedicate ai 20 antagonisti più importanti comparsi sulle pagine di Spider-Man che verranno pubblicate nel mese di giugno. Come potete vedere dalle immagini presenti in fondo alla pagina, ogni copertina mostrerà una battaglia tra uno dei villain e un supereroe che ha collaborato in qualche modo con Peter Parker, come Daredevil contro Shocker, oppure lo scontro tra Rhino e Hulk.

Per tutto il mese di giugno, a partire dal 2 fino al 23, verranno pubblicate quattro serie di variant cover che mostreranno Vedova Nera contro Electro, Capitan America contro Kraven il Cacciatore, i Fantastici Quattro contro l'Uomo Sabbia e ancora Iron Man contro Boomerang. Naturalmente ci saranno anche tre illustrazioni dedicate a Spider-Man contro il Dr. Octopus, Taskmaster e Black Ant.

Ricordiamo che di recente Miles Morales ha dovuto affrontare una sua cara amica, durante l'evento King in Black, e vi lasciamo ripercorrere la tragica storia del reporter Ned Leeds, diventato Hobgoblin.