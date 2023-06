Spider-Man 2099: chi è Miguel O'Hara e cosa lo rende diverso da Peter Parker?

Prima che nascesse il concetto di Spider-Verse le varianti di Spider-Man erano molto limitate e piuttosto differenti tra loro. Spider-Man 2099 ne è un esempio, non solo per la versione più oscura e mostruosa del costume, ma soprattutto per le divergenze tra Peter Parker e Miguel O’Hara, eroi molto diversi.

Nato nell’agosto del 1992 da un’idea di Peter David e Rick Leonardi, Miguel O’Hara ha da subito dimostrato di avere un carattere più deciso rispetto a Peter Parker, così come anche delle origini meno traumatiche. O’Hara, infatti, è cresciuto al fianco dei suoi genitori e di suo fratello Gabriel, rivelandosi un prodigio nelle scienze a tal punto da entrare a far parte della scuola per élite fondata dall’Alchemax Corporation.

Questa esperienza scolastica dona però troppa sicurezza e arroganza a Miguel, il quale si dimostra anche poco interessato ai bisogni altrui. Mentre Peter tendeva a rimanere da solo a causa del bullismo e di personalità come Flash Thompson, Miguel era solitario per la sua presunzione e superbia. Gli ottimi risultati accademici gli consentiranno comunque di ottenere un lavoro all’interno della stessa Alchemax e di entrare in contatto col suo leader Tyler Stone.

Quando Miguel tenterà di allontanarsi dall’attività lavorativa della corporazione, Stone cercherà di ricattarlo, usando anche la sostanza Rapture. Per cercare di eliminare gli effetti di Rapture, Miguel attua delle sperimentazioni genetiche, ottenendo così il DNA e i poteri di un ragno. Questo evento rappresenta un’altra differenza sostanziale con Peter, il quale invece è stato morso da un ragno. Inoltre, nel futuro in cui vive Miguel, Nueva York, le persone sembrano idolatrare il suo alter ego in costume, anziché percepirlo come minaccia.

Nonostante siano poi nate figure alternative di antagonisti celebri nell’universo ragnesco, come Goblin 2099 e Venom 2099, Miguel affronta altri pericoli, provenienti principalmente dalle megacorporazioni ideate per arricchire quell’universo cyberpunk. Tra i più discussi, e apprezzati dai lettori, si trovano i New Aesir, cloni delle divinità norrene creati proprio nella Alchemax.

In conclusione, va ricordato che Miguel O’Hara possiede anche poteri diversi da Peter, come denti velenosi e paralizzanti, la possibilità di creare ragnatele organiche, mentre non dispone di un senso di ragno. Eravate a conoscenza di queste curiosità su Miguel O’Hara? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che presto tornerà Superior Spider-Man in una nuova serie firmata da Dan Slott, e vi lasciamo alla nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.