Spider-Man 2099: l'horror incontra il cyberpunk nella nuova miniserie

Inserita in un’ambientazione futuristica dalle forti ispirazioni cyberpunk, la storia di Miguel O’Hara, conosciuto come lo Spider-Man del 2099, è riuscita a crearsi una solida community di lettori, rendendo il protagonista una delle versioni più apprezzate del Tessiragnatele, ben prima dell’avvento del ragnoverso.

O’Hara presenta molte differenze da Peter Parker, è un supereroe nato dall’unione di una sostanza allucinogena e una procedura di modifica del DNA, e visti i suoi trascorsi con l’Alchemax, l’azienda per cui lavorava e che l’ha portato a questo cambiamento, e la dipendenza per la sostanza, il Rapture, è un personaggio piuttosto cupo, sebbene agisca sempre per il bene della città.

Nella miniserie Miguel O’Hara - Spider-Man 2099, il protagonista si ritroverà contro nemici potenti quanto terrificanti, provenienti da diverse storyline targate Marvel Comics. A scrivere la miniserie è stato chiamato Steve Orlando, autore che in passato ha già contribuito ad espandere la leggenda di O’Hara, mentre per i disegni sono stati chiamati cinque artisti diversi, uno per ogni volume.

La miniserie arriverà sugli scaffali lungo tutto il corso del mese di gennaio 2024, precisamente dal 3 al 31, e mostrerà Spider-Man 2099 alle prese con Licantropus, Dracula, una versione diversa di Terror Inc., l’Uomo Cosa, e gli originali Marvel Zombies. Una serie di sfide attendono quindi lo Spidey del futuro, che proprio durante la pubblicazione di questa nuova storia celebrerà il 100esimo volume in cui appare nel ruolo di protagonista.

La Marvel ha presentato la serie come particolarmente oscura, volta a dipingere una Nueva York molto più cupa e dura rispetto alle controparte contemporanea su cui vigila Peter Parker. In calce potete trovare la cover del primo volume, realizzata da Nick Bradshaw. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un approfondimento su Miguel O’Hara, e alle anticipazioni sulla prossima avventura da incubo di Peter Parker.