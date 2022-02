Spider-Man 2099, nuova serie in arrivo per i 30 anni di Miguel O'Hara

Sono passati trent'anni dal debutto di Marvel 2099, etichetta creata con lo scopo di raccontare avventure ambientate più di cento anni nel futuro. Il personaggio più famoso di questa linea è sicuramente Miguel O'Hara, lo Spider-Man 2099, che ad Aprile tornerà protagonista di una serie tutta sua.

Creato nel 1992 da Peter David e Rick Leonardi sulle pagine di Spider-Man 2099 #1 (dopo aver fatto una breve comparsata su The Amazing Spider-Man #365), l'Uomo Ragno del 2099 rappresenta una delle più apprezzate versioni alternative di Spider-Man, come dimostrato dalla sua presenza fissa come outfit sbloccabile nei videogiochi dedicati all'arrampicamuri (qui analizziamo tutti i costumi di Spider Man per PS4).



Non stupisce quindi l'annuncio, da parte di Marvel Comics, di Spider-Man 2099: Exodus, nuova serie limitata con protagonista Miguel O'Hara che vedrà Steve Orlando in veste di sceneggiatore, affiancato da un team di artisti composto da Paul Fry, David Wachter, Marco Castiello, Ze Carlos, Alessandro Mircola e Kim Jacinto.



In questa nuova serie, che prenderà il via con Spider-Man 2099: Exodus - Alpha #1, Miguel dovrà vedersela con numerose minacce di Nueva York, come il Ghost Rider del futuro che compare sulla cover del numero Alpha. Tra gli altri personaggi del 2099 la cui presenza è stata anticipata da Marvel Comics, troviamo anche Loki e Winter Soldier, presentati attraverso dei character design che condividiamo nella gallery in calce insieme alle cover dei primi tre numeri.



Spider-Man 2099: Exodus - Alpha #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 5 Aprile 2022, seguito da Spider-Man 2099: Exodus #1 l'11 Maggio e dal numero 2 il 18 Maggio. Quest'anno avremo modo di vedere Miguel O'Hara anche al cinema: Spider-Man 2099 sarà infatti tra i protagonisti del prossimo film d'animazione dell'Uomo Ragno (qui il primo trailer di Spider Man Across the Spiderverse).