Spider-Man, i 5 costumi più belli di sempre dell'Uomo Ragno: siete d'accordo?

Nel mondo dei supereroi americani, nessuno può vantare le decine e decine di costumi alternativi che ha Spider-Man. Tra universi alternativi, cartoni animati, film e videogiochi, l'elenco di costumi a disposizione dell'Uomo Ragno è immenso. In questo articolo andremo a elencare quelli che riteniamo essere i migliori costumi di Spider-Man.

Di recente, abbiamo scoperto persino il costume di Spider Man preferito di Andrew Garfield tra quelli visti al cinema. Tra iterazioni differenti e gusti soggettivi, sono d'obbligo alcune premesse: andremo a considerare solamente i costumi che il Peter Parker dell'Universo Marvel principale ha indossato nei fumetti. Ovviamente, si tratta di opinioni prettamente soggettive, e non nascondiamo che, in alcuni casi, la scelta dello specifico costume è stata influenzata anche dalla storia di cui è stato protagonista.

Future Foundation

Nel 2010, i Fantastici Quattro sono stati protagonisti della storia "Tre", che ha visto Johnny Storm, la Torcia Umana, perdere la vita. Questo non ha però portato allo scioglimento dei Fantastici Quattro, ma alla creazione della Future Foundation, gruppo che ha visto i restanti membri del quartetto fare squadra con Spider-Man. Tutti i membri della Future Foundation indossano un costume bianco fatto di molecole instabili con un design molto moderno, ma quello più interessante è sicuramente il costume di Spider-Man, che ha debuttato in Fantastic Four #579, di Jonathan Hickman e Neil Edwards.

Stealth Suit

Il 2010 ha visto il debutto di un altro costume di Spider-Man particolarmente interessante: la Stealth Suit. Creato da Dan Slott e Humberto Ramos, questo costume ha debuttato nella saga Big Time. Si tratta di una tuta altamente tecnologica creata da Peter Parker grazie alle risorse rese disponibili dal suo nuovo lavoro come ricercatore per Horizon Labs. La Stealth Suit è stata particolarmente utile nello scontro con l'Hobgoblin di Phil Urich, in quanto dispone di un filtro che rende inoffensiva la "Risata Lunatica" del nemico, potere sonico capace addirittura di far crollare un palazzo.

Spider-Armor MKIII

Nel corso della sua lunga carriera, Peter Parker ha vestito diverse armature. La più iconica è sicuramente la Spider-Armor MKIII, protagonista della storia Ends of the Earth, pubblicata nel 2012 a cura di Dan Slott e Stefano Caselli. Il Dottor Octopus, ormai in fin di vita, prende in ostaggio la Terra trovando un modo per accelerare il riscaldamento globale. Affiancato dai Sinistri Sei, Octopus offre comunque al mondo una via di salvezza: riconoscerlo come eroe, ricompensarlo con miliardi di dollari, e schierarsi contro Spider-Man. Ma Peter Parker non si lascia cogliere impreparato: grazie alla Spider-Armor MKIII, che è attrezzata per affrontare ogni singolo membro dei Sinistri Sei, Spider-Man riesce a fermare i piani di Octopus salvando letteralmente il mondo.

Costume Classico

Non c'è niente da fare: per quanti costumi alternativi si possano partorire, il più iconico rimarrà sempre il primo. Il classico costume di Spider-Man, in realtà, ha comunque visto diverse iterazioni: al suo debutto, Steve Ditko lo rappresentò con un blu molto più scuro, quasi tendente al nero, rispetto al blu più chiaro con cui l'Uomo Ragno passerà alla storia. In ogni caso, la rappresentazione più iconica del costume classico resterà sempre quella di John Romita Sr., che a partire da The Amazing Spider-Man #39 del 1966 prenderà le redini della testata dopo l'abbandono di Ditko.

Costume Nero

In realtà c'è un costume che potrebbe aver raggiunto nel tempo la stessa fama di quello classico: il costume nero. Apparso per la prima volta in Secret Wars #8 del 1984, il costume nero non è in realtà neanche un vero costume, ma un simbionte alieno che, solo qualche anno più tardi, diventerà uno dei villain più iconici dell'Uomo Ragno: Venom. La popolarità del costume nero in realtà fu così travolgente da costringere Marvel Comics a dotare Spider-Man di un costume nero con lo stesso design di quello alieno (questa volta, però, fatto di semplice stoffa). E anche se per un motivo o per l'altro Spider-Man torna sempre al suo classico costume rosso e blu, il costume nero trova sempre il modo di fare capolino: ne è un esempio la storia Back in Black pubblicata nel 2007.



Ora la palla passa a voi: che ne pensate delle nostre scelte? Il guardaroba dell'amichevole arrampicamuri di quartiere è destinato ad allargarsi sempre di più: già il mese prossimo, Peter Parker guadagnerà diversi nuovi costumi di Spider Man in No Way Home.