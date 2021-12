Spider-Man, 5 fumetti in cui compare il Multiverso aspettando No Way Home

Con la pubblicazione del secondo trailer di Spider Man No Way Home non ci sono più dubbi: la nuova avventura dell'Uomo Ragno al cinema vedrà la presenza del multiverso. In attesa dell'uscita del film, abbiamo selezionato cinque fumetti di Spider-Man che raccontano le avventure di Peter Parker alle prese con universi alternativi.

Spider-Man 2099 Meets Spider-Man

Tra le primissime storie che hanno visto l'Uomo Ragno a spasso nel multiverso c'è Spider-Man 2099 Meets Spider-Man, one-shot di Peter David e Rick Leonardi pubblicato nel 1995. Questa storia crossover vede ovviamente il primo incontro tra Peter Parker e Miguel O'Hara, l'Uomo Ragno dell'anno 2099. Nel corso della storia, prima del team-up tra i due personaggi, Peter e Miguel si scambiano di posto nel tempo. Grazie alla sua conoscenza degli eventi futuri, Miguel riesce ad impedire la fine dell'Età degli Eroi, trasformando il suo futuro in un universo alternativo a tutti gli effetti.



Spider-Men

Pubblicato nel 2012, Spider-Men è la storia del primo incontro tra il Peter Parker dell'universo Marvel principale e Miles Morales dell'universo Ultimate. Scritta da Brian Michael Bendis e illustrata da Sara Pichelli (i creatori di Miles Morales), questa storia vede Peter Parker finire quasi per caso nell'universo Ultimate, scoprendo che la sua controparte originaria di quell'universo è stata uccisa da Green Goblin. Si tratta di una storia emozionante, che vede Peter conoscere versioni alternative di Zia May e di Gwen Stacy.



Ragnoverso

La storia per eccellenza del multiverso ragnesco. Spiderverse, scritta da Dan Slot e Christos Gage e disegnata da Olivier Coipel e Giuseppe Camuncoli, è la storia che, a cavallo tra il 2014 e il 2015, ha riunito tutte le versioni alternative esistenti dell'Uomo Ragno: da Spider-Man Noir a Superior Spider-Man, passando per lo Spider-Man della serie televisiva giapponese e addirittura per le varie iterazioni animate dell'Uomo Ragno. Ragnoverso affonda le sue radici nella run di J. M. Straczynski, che negli anni 2000 aveva introdotto nella lore di Spider-Man i personaggi di Ezekiel e Morlun, oltre a entità totemiche come L'Altro.



Secret Wars

Seppur non si tratti propriamente di una storia di Spider-Man, Secret Wars rappresenta un passaggio importante nella storia dell'Uomo Ragno, come dell'intero Universo Marvel. In Secret Wars, il multiverso implode creando Battleworld, una reame che riunisce i pochi universi alternativi sopravvissuti alle Incursioni, vere e proprie collisioni tra universi vicini. Secret Wars rappresenta quanto di più vicino ad un reboot si sia mai visto nei fumetti Marvel: al termine della storia, nasce un universo Marvel principale completamente rinnovato, Terra Prime, che presenta alcune differenze rispetto a quello precedente. Tra le più importanti, c'è sicuramente il passaggio di Miles Morales dal defunto universo Ultimate a Terra Prime.



Spidergeddon

Seguito di Ragnoverso, Spidergeddon, pubblicato nel 2018, porta a conclusione la battaglia tra gli Spider-Men e gli Eredi, la razza di vampiri totemici di cui fa parte Morlun. Scritto da Christos Gage e illustrato da Jorge Molina, Spidergeddon riprende tutti i personaggi principali di Ragnoverso, includendo alcune new entry come Norman Osborn, lo Spider-Man di Terra-44145. Sebbene in Spidergeddon la storia iniziata in Ragnoverso trovi una sua conclusione definitiva, vengono lasciati spiragli per nuove potenziali crisi che potrebbero costringere tutti gli Spider-Men a unirsi nuovamente.





Se vedremo più Spider-Men unire le forze anche al cinema lo scopriremo a breve: l'attesa per Spider-Man No Way Home è quasi terminata. Nonostante non sia ancora uscito, il film sembra essere già un successo: le prevendite di No Way Home sono da record.