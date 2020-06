Spider-Man: l'albo di debutto di Miles Morales è uno dei più richiesti

La Sony ha aperto la sua conferenza con l'annuncio di un nuovo titolo di Spider-Man, in arrivo per PS5 nel periodo natalizio. Contrariamente alle aspettative, non si tratta di un sequel, e soprattutto non ruoterà attorno alla figura di Peter Parker.

Sarà invece incentrato sulla sua controparte dell'Universo Ultimate, Miles Morales. In seguito all'annuncio, il primo albo di debutto del personaggio - Ultimate Fallout #4 - è diventato uno degli articoli più bramati dai collezionisti di fumetti.

Dozzine di copie sono state vendute su eBay, partendo da 60 dollari per una seconda stampa fino ad arrivare a 1000 per una copia Near Mint 9.8 gradata dalla Certified Guaranty Company. Solamente qualche settimana fa, una CBCS firmata dall'artista Mark Bagley era stata acquistata per poco meno di 330 dollari, mentre oggi avrebbe beneficiato di un rincaro notevole.

Il numero in questione è stato rilasciato per la prima volta nel 2011, e conteneva al suo interno storie di Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman, Nick Spencer, Bagley, Gabriel Hardman, e Sara Pichelli. Si tratta del secondo rilancio dell'Universo Ultimate della Marvel, rappresentando il punto di partenza sul quale si costruirà l'ascesa di Miles Morales.

