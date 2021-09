Spider-Man: Amazing Fantasy #15 venduto per la cifra record di 3.62 milioni di dollari

Tra gli oggetti più desiderati dagli appassionati di comics si trovano in particolare tre volumi. Action Comics #1, Detective Comics #27 e Amazing Fantasy #15, rispettivamente i numeri in cui sono apparsi per la prima volta Superman, Batman e Spider-Man. Nel corso degli anni si sono tenute aste dove questi pezzi hanno raggiunto cifre astronomiche.

Nel corso dell'ultima grande asta organizzata da Heritage Auctions, intitolata The #1 Amazing Spider-Man Registry Set Collection, tra gli oggetti era presente una copia di Amazing Fantasy #15 graduata 9.6 secondo il sistema Certified Guaranty Company, di cui trovate un'immagine in fondo alla pagina. Si tratta di condizioni eccellenti per un volume uscito ben 59 anni fa, e attualmente esistono solo 4 esemplari del volume in questione con tale gradazione.

La copia in questione è stata venduta per 3.62 milioni di dollari americani, un record straordinario per il Tessiragnatele, considerando che ha superato i 3.25 milioni raggiunti lo scorso aprile da un Action Comics #1 in ottime condizioni. Un risultato che anche il vice presidente di Heritage Auctions, Lon Allen ha voluto commentare, asserendo: "Quale miglior numero per superare il record se non quello in cui ha fatto il suo debutto Spider-Man, l'icona più amata della Marvel?", dichiarando poi che aver contribuito a vendere il volume più costoso della storia della casa d'asta è il miglior risultato della sua carriera.

