Spider-Man, quanti anni ha attualmente Peter Parker nei fumetti Marvel?

Pochi personaggi sono riusciti a ritagliarsi un posto nel cuore dei lettori come l'amichevole Spider-Man di quartiere. Per molti, Peter Parker è quasi un amico di famiglia. D'altronde, conosciamo praticamente tutto su di lui... Oppure no? In effetti, c'è qualcosa che potrebbe esserci sfuggito: quanti anni ha Spider-Man nei fumetti Marvel?

Spider-Man fa il suo esordio in Amazing Fantasy 15, pubblicato nel 1962. In questo numero, un Peter Parker quindicenne viene morso dal ragno radioattivo che gli dona i poteri. Se nel 1962 Peter aveva 15 anni, vuol dire che oggi, nel 2021, uno Spider-Man settantaquattrenne volteggia allegramente tra i grattacieli di Manhattan: problema risolto.



Ovviamente non è così. Per mantenere i suoi supereroi giovani e freschi, Marvel utilizza un espediente narrativo chiamato Sliding Timescale: in sostanza, tutto ciò che viene pubblicato da Marvel settimanalmente avviene, all'interno dell'universo di finzione, nello stesso momento in cui viene pubblicato nel mondo reale. Tuttavia il tempo, nell'Universo Marvel, scorre in modo diverso rispetto al mondo reale, e gli eventi reali citati devono spesso essere aggiornati attraverso retcon. È per questo che, prendendo in esempio le origini di Iron Man, Tony Stark viene originariamente rapito durante la Guerra del Vietnam, ma quando nei fumetti più recenti vengono citate le sue origini, si parla della Guerra in Afghanistan.



Inizialmente, un anno nel mondo reale equivaleva ad un anno nel mondo Marvel. In questo modo Peter si è diplomato, ha iniziato l'università, ed è passato dall'essere un adolescente ad iniziare la sua vita da adulto. Lentamente, però, il tempo nel mondo Marvel ha iniziato a dilatarsi. In linea di massima, possiamo dire che attualmente un anno nell'Universo Marvel equivale a tre o quattro anni nel mondo reale.



Nel 1995, durante la famigerata Saga del Clone, Peter Parker discuteva con Hank McCoy, l'X-Man Bestia, circa la possibilità di avere un figlio in sicurezza con MJ. La conversazione nasceva dall'avvicinarsi del trentesimo compleanno di Peter.



Negli anni 2000, Peter Parker abbandonava il precario lavoro di fotografo per il Daily Bugle per dedicarsi ad un più stabile lavoro da insegnante alla Midtown High, la scuola frequentata da Peter in gioventù. Durante questo ciclo di storie, viene sottointeso che Spider-Man abbia superato i trent'anni.



Tutto cambia con la storia One More Day (2008), la retcon più importante della storia dell'Uomo Ragno. Il matrimonio tra Peter e Mary Jane viene cancellato, il mondo intero dimentica la vera identità di Spider-Man e improvvisamente Peter Parker si sveglia nella sua cameretta a casa di Zia May, evidentemente ringiovanito.



In Amazing Spider-Man (vol. 3) #1, pubblicato nel 2014, viene detto esplicitamente che sono passati 13 anni dal morso del ragno. Ricordiamo che Peter Parker aveva 15 anni in Amazing Fantasy 15, quindi è evidente che nel 2014 Peter Parker aveva 28 anni. Per il meccanismo della Sliding Timescale, possiamo dire che oggi Peter Parker nei fumetti ha tra i 28 e i 30 anni.



E per quanto riguarda i film? In altri articoli abbiamo provato a calcolare l'età dello Spider Man di Maguire, qualora dovesse comparire effettivamente in No Way Home, oltre ovviamente all'età degli Spider Man di Garfield e Holland.