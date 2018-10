Spider-Man: annunciato l'inizio della serie manga!

Nell'ambito dei Marvel Manga Awards, l'amatissimo personaggio Spider-Man sarà traslato in salsa giapponese, con l'autore Yusuke Osawa che si occuperà di creare un manga, intitolato Spider-Man: I'm Not a Hero, che doni al nostro amichevole supereroe di quartiere un punto di vista totalmente inedito.

Da poco abbiamo l'ufficialità che, all'interno del progetto dei Marvel Manga Awards, anche l'iconico supereroe spara ragnatele avrà un suo nuovissimo adattamento in stile manga giapponese. Ad annunciarlo, dandone la conferma definitiva, è proprio il creativo incaricato del lavoro, Yusuke Osawa, che scrive così sul suo profilo Twitter:

"Finalmente è ufficiale! farò una nuova serie speciale di Spider-Man per i Marvel Manga Awards"

Il manga si intitolerà Spider-Man: I'm Not a Hero, e sarà stampato sullo Weekly Shonen Magazine di Kodansha. Non si conosce ancora la possibile durata della serie, ma i fan credono possa essere limitata come quella dedicata ai Guardiani della Galassia che fece seguito alla prima edizione del premio. Per coloro che non sono familiari con il lavoro di Osawa, sappiate che non è il primo lavoro che vedrà pubblicato in carriera, infatti è l'autore di Green Worldz, manga shonen di carattere distopico che si incentrava su piante geneticamente modificate sfuggite al controllo umano e divenute senzienti. Subito sotto l'articolo potete vedere la prima immagine del nuovo lavoro dell'autore.

Questi sono anni davvero intensi per il fanchise legato a Spider-Man, con un videogioco per PS4 che ha sbriciolato record di vendite e film che spopolano ai botteghini. Spider-Man: I'm Not a Hero avrà le capacità di appassionare i fan con uno stile inedito? Voi seguirete il lavoro di Osawa? Fatecelo sapere!