Spider-Man: annunciata una miniserie spin off dedicata al Daily Bugle

Marvel annuncia una nuova miniserie su Spiderman, che si scosta dalla canonica Amazing Spiderman. Amazing Spider-Man: Daily Bugle sarà curata per cinque numeri dallo scrittore Matt Jhonson e dall'artista Mack Chater. La serie punta a fornire ai lettori uno sguardo all'interno del mondo del giornalismo investigativo nella New york City dell’Universo Marvel.

Colui che gestisce ad oggi il Daily Bugle è Robbie Robertson, subentrato a J.Jonah Jameson. Robbie Robertson congiuntamente allo staff del Daily Bugle andrà ad esaminare la storia che riguarda Spiderman e il passato criminale di Wilson Fisk, figura centrale del crimine.

Inoltre Robbie scoprirà un segreto in grado di cambiare il modo in cui i lettori d’ora in poi guarderanno Spiderman. La serie si soffermerà su alcuni eventi accennati nella run di Nick Spencer di Amazing Spiderman e in quella di Chip Zdarsky dedicata a Daredevil.

Ecco qui la sinossi fornita dalla Marvel:

“il giornalista deve essere in grado di privilegiare la verità al potere , indipendentemente dal fatto che venga esercitato in maniera responsabile. Guidato dal mentore di Peter Parker, Robbie Robertson e lo staff del Daily Bugle sono alla ricerca di storie esaltanti. E in una città agli ordini di Wilson Fisk tenere informato il pubblico è tanto essenziale, quanto pericoloso. Intrecciandosi agli eventi di Spiderman e Daredevil, Mat Johnson e Mack Chater esplorano il passato di Wilson Fisk e Spiderman che cambierà il modo in cui d'ora in poi guarderemo al personaggio e alla sua storia".





