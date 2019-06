Spider-Man: ecco in anteprima tre tavole tratte dal primo numero del fumetto di JJ Abrams!

Poche settimane fa il profilo ufficiale Instagram di Marvel Comics pubblicò, a sorpresa, un countdown riguardante un progetto dedicato a Spider-Man. Dopo qualche giorno di attesa, Marvel scoprì finalmente le sue carte: il progetto non sarebbe stato altro che una nuova miniserie di fumetti curata dal regista americano J.J. Abrams.

Il feedback del pubblico verso la notizia fu positivo, nonostante molti si aspettassero qualcosa di più sorprendente, come ad esempio un ritorno di Tobey Maguire in un ipotetico Spider-Man 4.

Oggi comunque, dopo qualche giorno di silenzio, sono state finalmente rilasciate in anteprima alcune tavole tratte dal primo numero della serie, disponibili alla visione tramite il link in calce. Nelle tavole ci viene mostrato per la prima volta Cadaverous, il nuovo terrificante nemico dell'Uomo Ragno, mentre affronta la sua nemesi su quello che sembra essere il ponte di Brooklyn.

La miniserie, scritta da J.J. ed Henry Abrams, sarà disegnata dall'artista italiana Sara Pichelli e debutterà in America a partire dal 18 settembre 2019.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Date un'occhiata alle tavole e fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nel riquadro qui sotto!