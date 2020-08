Spider-Man si arrampica tra i grattacieli di Napoli nel cosplay di Ivan Nathan

Spider-Man è sempre stato uno dei personaggi più iconici del mondo dei fumetti. La creatura di Stan Lee è probabilmente il supereroe più famoso, apprezzato da tanti lettori e che nel corso delle varie pubblicazioni ha subito cambi anche importanti. Uno delle ultime modifiche sul personaggio sono state narrate in Spider-Man: Far From Home.

Il Peter Parker interpretato nel Marvel Cinematic Universe ha, nell'ultimo film, dovuto fronteggiare minacce in tutto il globo. Spider-Man ha infatti visitato città come Venezia, Praga e Londra nel sequel di Homecoming, ma cosa sarebbe successo se durante la gita avesse visitato anche il meridione della nostra penisola? Il cosplayer Ivan Nathan, nome d'arte di Ivan Esposito, ci mostra un possibile risultato.

Nel corposo set di foto caricato sulla sua pagina Instagram, il partenopeo ci mostra un cosplay di Spider-Man a Napoli, più precisamente al Centro Direzionale. Il complesso di grattacieli aiuta molto l'immedesimazione del personaggio che si trova sui palazzi o tra le vie della zona. Riprendendo una delle tute più recenti del personaggio (escludendo la prima foto che si rifà a Spider-Man 3), Ivan Nathan crea l'ambientazione perfetta per questo travestimento.

