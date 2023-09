Spider-Man: arriva una nuova avventura da incubo per Peter Parker

Ultimamente la vita per Peter Parker non è stata affatto semplice. Nell’attuale run in corso sulle pagine di Amazing Spider-Man si è ritrovato con un alleato inaspettato, Norman Osborn, e pronto a dare la caccia, come un brutale vendicatore, al figlio di Kraven. Ma la Marvel sembra volerlo mettere in situazioni persino peggiori.

La Casa delle Idee si prepara infatti a lanciare sul mercato Spine-Tingling Spider-Man, un racconto one-shot scritto da Saladin Ahmed e illustrato da Juan Ferreyra, in cui Peter dovrà affrontare i propri demoni in una dimensione onirica. Mentre sta dormendo, nel mondo dei sogni Spidey ascolta una canzone che continua a tornargli continuamente in mente dopo essersi svegliato.

Nonostante la sua giornata sia ricca di impegni, tra un combattimento con criminali minori, e diversi salvataggi, l’unica cosa a cui riesce a pensare è quel tema. La storia, e l’intenzione degli autori, si sviluppa proprio attorno a questo confronto tra vita reale e vita nei sogni, e a quanto una collisione tra queste due dimensioni possa rendersi pericolosa per la vita del sognatore. Peter si troverà infatti a dover fare i conti con oggetti, situazioni e ricordi che lo spaventano, dovrà lottare per restare sé stesso, e ritrovarsi in mezzo ai propri problemi.

Una premessa interessante che potrebbe svilupparsi anche in altri racconti. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo racconto ragnesco nei commenti. Per finire, vi lasciamo ai dettagli sul nuovo manga di Spider-Man, e un bel cosplay di Spider-Gwen.