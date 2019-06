Spider-Man: arriverà il fumetto di Spider-Man 4 di Sam Raimi?

La Marvel Comics ha una caterva di personaggi e storie a disposizione, ma non si scrupoli nell'usare anche materiale proveniente da videogiochi o film per lanciare i propri personaggi. È il caso di Marvel's Spider-Man: City at War, fumetto tratto dal videogioco che Insomniac ha pubblicato lo scorso anno e che ha riscontrato molto successo.

Con l'arrivo del teaser trailer "4" su Spider-Man delle scorse ore, gli appassionati del ragnetto di quartiere si sono chiesti per ore di cosa si sarebbe trattato. Alcune delle teorie riguardavano un arrivo dei Fantastici Quattro e un nuovo team up con Peter Parker, ma un tweet di Alex Ross sembra spingere invece verso una seconda teoria, forse più affascinante.

Come abbiamo già illustrato nella precedente notizia, il teaser trailer della Marvel potrebbe annunciare anche una trasposizione fumettistica del film Spider-Man 4 di Sam Raimi che non vide mai la luce, dopo la decisione di Sony di reboottare il franchise con Amazing Spider-Man. Alex Ross ha pubblicato un tweet che potete vedere in calce, con Peter in costume che trattiene Mary Jane mentre i due volteggiano sopra New York, ricordando una delle scene finali del primo film della trilogia di Raimi.

Alex Ross al momento è impegnato con Marvels, ma già in passato ha collaborato con Raimi per la creazione dei titoli di testa dei film con Tobey Maguire, e potrebbe aver praticamente rivelato che si occuperà della nuova versione fumettistica di Spider-Man. Inoltre, il disegnatore aveva inserito un tweet precedente dove aveva inserito il tag #Spider-Man4, per poi cancellarlo e inserire quello che vi possiamo mostrare in calce.

In più, la Marvel Comics ha inserito anche un nuovo teaser che sembra anticipare il ritorno di Ghost Rider. Che Peter Parker debba affrontare una delle versioni dello spirito della vendetta?