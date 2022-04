Spider-Man, è in arrivo un nuovo costume ed è un regalo di Green Goblin

Mancano pochi giorni al debutto del rilancio della testata di Amazing Spider Man ma, nonostante il nuovo corso non sia ancora iniziato, Marvel stuzzica i suoi lettori con alcune informazioni circa il futuro dell'Uomo Ragno. Ne è un esempio il reveal di un nuovo costume dell'arrampicamuri creato nientemeno che da Green Goblin.

A partire da Amazing Spider-Man #7, annuncia Marvel, Peter Parker guadagnerà un nuovo costume, definito Oscorp Spider-Man Suit, creato da un redento Norman Osborn. Negli scorsi numeri della serie, infatti, Osborn è stato purificato dai suoi demoni dal villain Mangiapeccati, passando così dalla parte dei "buoni".



È possibile ammirare il nuovo costume nel concept design realizzato da Patrick Gleason, che riportiamo in calce. Il costume sembra essere un mix tra quello classico di Spider-Man ed un'armatura di Goblin. Peter Parker potrà contare anche su quello che viene definito "Spider Glider", ovvero un classico aliante di Goblin che ha però la forma di un ragno.



Marvel ha condiviso anche le cover di Amazing Spider-Man #7 e #8, entrambi in uscita a Luglio 2022. In partciolare la cover del numero #8, realizzata dal nuovo disegnatore della testata John Romita Jr., mostra Spider-Man con la sua nuova Oscorp Suit mentre cavalca lo Spider Glider, assumendo una posa che ricorda più il Green Goblin che l'arrampicamuri.



Per scoprire più informazioni circa il nuovo costume dovremo attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer del rilancio di Spider-Man che avrà inizio la prossima settimana.