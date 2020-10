Spider-Man: in arrivo un rarissimo Funko Pop in legno dell'Uomo Ragno

I collezionisti di Funko Pop dovranno presto darsi battaglia per accaparrarsi una rarissima edizione limitata in finto legno di Spider-Man. La statuetta va ad aggiungersi alla linea Wood Deco della Marvel.

Dalla collaborazione tra Funko, Marvel e Entertainment Earth è nata l'esclusiva line-up Wood Deco, ovvero speciali Funko Pop in simil legno. Dopo Capitan America, Iron Man e Groot, questa collezione si amplia con l'arrivo della statuetta di Spider-Man. Le tre precedenti Funko Pop non sono più disponibili all'acquisto da tempo, per cui ci si aspetta che anche questo nuovo arrivo venga esaurito in breve tempo.

I Funko Pop sono realizzati in vinile, ma la linea Wood Deco utilizza una speciale tecnica di pittura che fa sembrare ogni statua come se fosse intagliata in legno. Spider-Man Wood Deco Pop è acquistabile esclusivamente presso lo shop ufficiale di Entertainment Earth al prezzo di 14,99 dollari. Se non doveste riuscire a reperire questo POP, potete consolarvi con il video promozionale di Spider-Man numero 850. La cover di questo volume di Spider-Man è firmata da Joe Quesada.

Funko e Marvel hanno inoltre annunciato l'arrivo dei Funko Pop dedicati a WandaVision. Questa collezione include Wanda e Vision stile anni '50 in bianco e nero, Wanda e Vision in versione Halloween e una loro versione stile anni '70.