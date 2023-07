Spider-Man: un'artista immagina Gwen fra i vari universi anime

In questo mese è uscito Spider-Man: Across the Spider-Verse ed è evidente l'influenza che il mondo dei fumetti giapponesi ha avuto su questa produzione. Artisti di tutto il mondo hanno lavorato per rendere ancora più evidente la grande relazione fra la Marvel e i manga.

Non è la prima volta che l'uomo ragno si rapporta direttamente con il mondo degli anime. Infatti, Spider-Man è diventato un manga, intitolato Spider-Man: Octopus Girl, scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court, noto duo che ha lavorato anche per Vigilante: My Hero Academia Illegals, lo spin-off della nota serie manga.

I fan della nuova collana di film incentrata sullo Spider-Man di Miles Morales non si sono fatti attendere nel realizzare nuove illustrazioni ispirate ai personaggi del film: è il caso di un artista su Twitter (@A2TwillDraw) che ha preso la Gwen Stacy di Spider-Verse, immaginandola nei diversi universi manga shonen! Le serie scelte per questa illustrazione sono le seguenti:

Bleach

Dragon Ball Z

One Piece

Naruto

Demon Slayer

Le bizzarre avventure di JoJo

Attack On Titan

Non è ignoto l'amore che questo franchise prova verso il mondo degli anime. Il primo film animato dello Spider-Verse è stato vincitore di un Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse, e i fan degli anime avranno certamente notato l'inserimento di un personaggio assai particolare e di cui avranno gradito la presenza. Spider-Man: Into The Spider-Verse ha infatti incluso il personaggio di Peni Parker, alias SP//dr, tra i personaggi della squadra multiversale organizzata da Peter Parker.

Dopo l'uscita di Spider-Man: Across The Spider-Verse non si sono fatti mancare nemmeno i cosplay, come nel caso del cosplay felino di Miles Morales,