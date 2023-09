Spider-Man: un'artista italiana vince la Marvel Art Atelier Challenge, ecco il suo debutto

Marvel Comics non è nuova a proporre progetti per scovare giovani artisti da formare e iniziare così a costruire una solida base di talento per le opere future, e col passare degli anni sono molti gli artisti italiani che si sono distinti sulle pagine delle sue serie. Come avvenuto per Federica Mancin su una testata di Spider-Man.

Dopo una serie di sfide di disegno, incluso il compito di realizzare nell’arco di 24 ore un’intera pagina, Federica Mancin è stata eletta come miglior artista della classe Marvel Art Atelier organizzata al celebre Disneyland Paris. Il suo lavoro le è valso un riconoscimento speciale e anche una collaborazione molto importante. Il redattore capo della casa editrice le ha infatti assegnato i disegni di Miles Morales: Spider-Man #11, serie molto seguita dagli appassionati dell’universo ragnesco.

“Avere l’opportunità di lavorare su un numero di Miles Morales, al mio primo lavoro alla Marvel, è un sogno diventato realtà, visto che è il mio personaggio preferito”, ha commentato così Mancin, prima di parlare più dettagliatamente di cose le piace rappresentare e trasmettere sulle tavole. “È stato molto divertente disegnare ogni sequenza d’azione, in cui provo sempre a unire energia e movimento. Mi è anche piaciuto disegnare altri grandi personaggi, come Blade o Hightail, poiché rendono la storia più accattivante e intrigante. Sarà un viaggio straordinario e spaventoso!”.

In fondo alla pagina potete vedere una spettacolare tavola di Federica Mancin dedicata a Miles Morales nel suo nuovo costume, caratterizzato da una sorta di giacca e persino da una spada. Miles Morales: Spider-Man #11 arriverà sugli scaffali il 18 ottobre 2023. Prima di salutarci, ricordiamo che Spider-Man è stato coinvolto in un’avventura da incubo, e vi lasciamo ai dettagli sul nuovo manga dell’Uomo Ragno.