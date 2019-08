Spider-Man: all'asta il primo fumetto dal valore di 1,1 milioni di dollari

La striscia Amazing Fantasy #15, raffigurante il primo, vero debutto di Spider-Man, è appena tornata all'asta sul sito online Catawiki. Nel 2011, una copia dello stesso fumetto fu piazzata per la modica cifra di 1,1 milioni di dollari, e secondo gli esperti questa asta potrebbe addirittura infrangere il record, andando a toccare il milione e mezzo.

Il fumetto Amazing Fantasy #15, pubblicato per la prima volta nel lontano 1962, si trova attualmente nella lista dei 3 comics più ricercati al mondo, insieme all'Action Comics #1 e al Detective Comics #27, i due fumetti raffiguranti rispettivamente le prime apparizioni di Superman e Batman.

Nelle aste precedenti, Amazing Fantasy #15 registrò più volte vendite tra i quattro e i cinquecentomila dollari, fino ad arrivare, nel 2011, a toccare il suo personale record di 1 milione e centomila dollari. L'asta è iniziata ufficialmente il 2 agosto scorso, e terminerà l'11 agosto 2019.

Patrick Vranken, direttore dell'asta ed esperto di fumetti, ha dichiarato: "Mentre la maggior parte di noi si ricorda quando da piccoli risparmiavamo per poter comprare un fumetto, pochi di noi avrebbero mai immaginato di poter diventare collezionisti di oggetti venduti per milioni di dollari. Ci aspettiamo che questa sia la prima di una serie di mensili aste di successo dedicate agli esclusivi US comics e abbiamo il grande piacere di presentare l’apparizione di Spider-Man in "Amazing Fantasy #15". Ci sono un paio di motivi per cui questo fumetto è così popolare. Di solito quando si tratta di un fumetto prezioso, più basso è il numero di edizione, meglio è. Inoltre, se è la prima apparizione o è la storia di origine di un personaggio nel fumetto esso stesso aumenta di valore. Visto come uno degli ultimi fumetti chiave per qualsiasi collezionista, ci aspettiamo che questo classico possa dare forma ad una grande asta”.

Il record per il fumetto più costoso di tutti i tempi però continua a rimanere saldamente tra le mani della DC Comics, visto che l'Action Comics #1 del 1938, ritraente il debutto di Superman, venne acquistato nel 2014 per 3,2 milioni di dollari.

E voi cosa ne pensate? Sono prezzi folli? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Inoltre, a proposito di Spider-Man, avete dato uno sguardo nuovo fumetto di J.J. Abrams? L'ultima novità di Marvel Comics ha già pubblicato tre tavole in anteprima, quindi non perdete l'occasione di darci un'occhiata!