Spider-Man: la fine dell'attuale saga segnerà una svolta per la serie Marvel

L'inizio del 2021 porterà alla conclusione di un'era fondamentale per la celebre serie Amazing Spider-Man, grazie all'uscita dei volumi 56, 57 e 58 dell'attuale storia intitolata "Gli ultimi resti". Con la pubblicazione del numero 50 abbiamo scoperto l'identità di Kindred, il misterioso villain che segue Spidey dall'inizio della serie.

A confermare l'importanza della fine di questo arco narrativo è stato l'editor Nick Lowe con le seguenti parole: "Tutte le strade possibili sono state presentate durante il Free Comic Book Day del 2018, e Nick Spencer, Patrick Gleason e Mark Bagley ne stanno unendo molte, mentre ne escludono altre senza alcuna pietà. NON. POTETE. PERDERLO."

Le anticipazioni riguardo i tre volumi finali sembrano indicare che Spider-Man, e i lettori, cambieranno per sempre idea riguardo la famiglia Osborn. Sia Norman che Harry hanno rappresentato dei nemici a dir poco letali nella complicata storia di Peter Parker, che inizialmente aveva riposto fiducia in entrambi, per scoprire poi le loro doppie identità.

In calce potete trovare le copertine dei tre volumi di cui abbiamo parlato sopra, e la presentazione ufficiale del 58esimo numero recita "Una delle storie create da Nick Spencer giunge ad un finale scioccante con questo volume...ma i semi che ha piantato finora cominciano a sbocciare." Ricordiamo che la Marvel ha confermato il ritorno di uno storico nemico di Spidey, e vi lasciamo all'incredibile progetto Stormbreaker.