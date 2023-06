Da Spider-Man agli Avengers: serie più mature per il ritorno dell'Universo Ultimate

Sembra ormai inevitabile il ritorno in grande stile del vasto Universo Ultimate, dimensione alternativa della Terra-616 e tra le più fortunate mai nate dalle menti della Casa delle Idee. Per rendere ancora più significativo questa riproposizione dopo gli eventi di Ultimate Invasion, però, la Marvel potrebbe puntare su storie più mature e oscure.

L’Universo Ultimate ha aiutato a rendere più accessibili alle nuove generazioni dei lettori che si avvicinavano ai fumetti americani nei primi anni del 2000 con uno stile narrativo e artistico più moderno, ma anche andando ad approfondire temi e aspetti di personaggi molto rilevanti e influenzando profondamente quello che poi, a partire dal primo film di Iron Man del 2008, sarebbe diventato il Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda Spider-Man, la sua versione Ultimate, nata dalla coppia di brillanti autori Bendis-Bagley, si riproponeva come un ritorno fresco delle avventure di Peter Parker, lontano dai drammi e dalle tragiche e pesanti storie narrate nel corso degli anni ’90, a partire da Torment di Todd McFarlane, ma comunque ricco di momenti toccanti e pesanti. La situazione degli Ultimate X-Men, rielaborati da Grant Morrison e Fran Quietly, è molto più intricata, in quanto nelle loro avventure emergevano temi delicati e veniva dato anche molto spazio alle relazioni tra i mutanti, spesso più oscure di quanto si potesse pensare.

Anche la rivisitazione degli Avengers in salsa Ultimate, ovvero gli Ultimates, ad opera di Mark Millar e Bryan Hitch risultò al passo coi tempi e fornì nuovi dettagli e più spessore a molti personaggi rimasti secondari o poco sviluppati nel corso degli anni precedenti. Per questo, molto probabilmente, quello che potrebbe attirare nuovi lettori e conquistare gli appassionati di lunga data, sarebbe un mix di seriosità, trattamento di temi maturi, come avvenuto anche negli ultimi grandi eventi Marvel, e l’inserimento di elementi diegetici che possano rendere più profondi i personaggi in continuo movimento e sviluppo.

Voi cosa vi aspettate dal nuovo corso dell'Universo Ultimate della Marvel? Siete d'accordo con quanto detto? Ditecelo nei commenti.