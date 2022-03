Spider-Man, l'Era Beyond si chiude con un colpo di scena per Ben Reilly

Da questa settimana è disponibile negli Stati Uniti Amazing Spider-Man #93, capitolo finale dell'Era Beyond che ha visto Ben Reilly sostituire Peter Parker nel ruolo di Spider-Man. Come preannunciato, la conclusione dell'Era Beyond ha visto uno scontro tra Peter e Ben, terminato con un grosso colpo di scena per quest'ultimo.

Maxine Danger, capo della losca Beyond Corporation, ha privato il clone di Peter Parker dei suoi ricordi più importanti, tra cui quelli che andavano a formare la solida morale di Spider-Man. La Danger ha quindi plagiato Ben, donandogli un macchinario che gli avrebbe permesso di riottenere i ricordi perduti strappandoli allo Spider-Man originale, Peter.



In Amazing Spider-Man #93, quindi, un minaccioso Ben scatena lo scontro con un Peter ancora indebolito dalle ferite che l'hanno messo fuori combattimento all'inizio di questa run. Al termine dello scontro, Ben decide di arrendersi facendosi inglobare da un liquido capace di riscrivere la materia usato da Maxine Danger nel tentativo di cancellare le prove dei piani malvagi della Beyond Corporation.



Nonostante il numero si concluda con una sorta di ritorno allo status quo, con Peter Parker come unico Spider-Man, e con l'apparente morte di Ben Reilly, una "scena post-credit" mostra che il clone di Peter è in realtà sopravvissuto al suo tentato suicidio, emergendo dal liquido riscrivi-materia con un nuovo inquietante costume, ed un minaccioso nome: Chasm.



La possibilità che Ben Reilly diventasse un villain chiamato Chasm era stata anticipata da una delle variant cover di Amazing Spider-Man #93 realizzata da Patrick Gleason (che condividiamo in calce), che ha di fatto spoilerato il design della nuova maschera di Ben Reilly, nascondendone anche il nome nel pattern della bocca.



Quando e in che modalità avremo l'occasione di vedere Chasm in azione resta da scoprire. Nel frattempo, il prossimo numero darà il via al rilancio di Amazing Spider Man, che ricomincia dal numero 1.