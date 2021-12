Spider-Man, l'era Beyond si conclude con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly

A seguito della conclusione della run di Nick Spencer, la testata The Amazing Spider-Man è entrata nella cosiddetta Era Beyond, che ha messo Peter Parker in panchina in favore di un diverso Uomo Ragno. La fine dell'Era Beyond è però in arrivo, e a Marzo 2022 assisteremo alla resa dei conti finale tra due Spider-Man.

Negli ultimi mesi, mentre Peter Parker giaceva in coma in un letto d'ospedale, un nuovo Spider-Man ha preso il suo posto: Ben Reilly. Dopo anni turbolenti che hanno visto Ben vestire sia i panni dell'eroe che quelli del villain, la misteriosa Beyond Corporation ha assunto l'ex Ragno Rosso come unico e solo Spider-Man.



Dopo lo scontro tra Ben Reilly e Miles Morales in Amazing Spider-Man #81, quindi, è in arrivo anche quello tra Ben e Peter Parker. La resa dei conti avverrà in Amazing Spider-Man #93, ad opera dello sceneggiatore Zeb Wells e dell'artista Patrick Gleason, coadiuvati dal cosiddetto "team Beyond", composto anche da Saladin Ahmed, Cody Ziglar e Kelly Thompson.



Negli ultimi numeri dell'Era Beyond, verranno svelati i segreti della Beyond Corporation, la Regina Goblin farà il suo debutto tra i nemici dell'Uomo Ragno e Peter e Ben si scontreranno per decidere chi dovrà vestire i panni di Spider-Man. Secondo quanto comunica Marvel: "[Amazing Spider-Man #93] chiuderà questa run di successo con uno scontro finale indimenticabile. E potreste rimanere sorpresi da chi vi ritroverete a tifare...".



Amazing Spider-Man #93 sarà pubblicato in territorio americano il 23 Marzo 2022. In Italia, Panini Comics ha pubblicato questo mese il finale della run di Spencer. Per poter leggere questa storia in italiano bisognerà quindi avere un po' di pazienza.