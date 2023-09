Spider-Man: Bonds, primi dettagli sul nuovo manga dell'Arrampicamuri

Nel corso degli ultimi anni è diventata sempre più evidente la popolarità dei manga anche nel mercato occidentale, ed è grazie a tale successo che sono nate collaborazioni ufficiali tra grandi editori, come tra Shueisha e Marvel Comics, da cui presto arriverà sulle pagine di Saikyo Jump un nuovo racconto dedicato a Spider-Man.

Già in precedenza la Marvel aveva deciso di investire nella produzione di racconti e storie con protagonisti altri personaggi iconici della casa delle idee, Deadpool e Wolverine per far e due esempi, e dando vita a progetti interrotti come Spider-Man: Fake Red, edito da Kodansha e cancellato perché considerato insoddisfacente dal punto di vista delle vendite.

Stavolta però Marvel ha puntato più in alto, andando a contattare proprio Shueisha, la principale delle case editrici dei manga, e riservandosi delle pagine sul prossimo numero della rivista Saikyo Jump, in uscita ad ottobre 2023. Spider-Man: Bonds, o Spider-Man: Kizuna in originale, è stato presentato come un manga one-shot in cui i creatori Setta Kobayashi e Hachi Mizuno raccontano di un giovane ragazzo che si trova improvvisamente fuso con Spider-Man.

Una premessa che, qualora ricevesse un’ottima accoglienza, potrebbe prendere forma in una vera serie, e che non faticherà a sorprendere i lettori, visto anche lo stile chibi che la caratterizza, come potete vedere dalle immagini condivise da Kobayashi sui social attraverso il post riportato in calce.

Cosa ne pensate del ritorno di Spider-Man nel settore dei manga? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Per concludere, ricordiamo che Spider-Man si è trasformato in un brutale cacciatore contro Kraven nella nuova run di Zeb Wells.