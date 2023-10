Spider-Man: la breve storia dell'Alleanza Galattica che ispirò il Ragnoverso

Prima dello Spider-Verse il concetto di multiverso era già apparso sulle testate riguardanti Spider-Man, sebbene non avesse raggiunto una popolarità tale da consentirgli di espandersi in altri media. Una storia del 2007, infatti, aveva presentato una serie di varianti di Spider-Man, e l'Alleanza Galattica, un prototipo del famoso Ragnoverso.

Scritta da Stuart Moore e disegnata da Clayton Henry, la storia Unfriendly Neighborhood ci mostra da subito un Peter provato da un recente scontro con Doctor Octopus. Sdraiato sul suo letto, col costume squarciato in vari punti, il protagonista viene però improvvisamente svegliato dall’apparizione di uno Spider-Man cyborg, dotato di braccia meccaniche e occhiali ipertecnologici, da un portale dimensionale.

Un incipit frenetico, che introdusse Peter a tante sue varianti provenienti da ogni angolo del cosmo. La minaccia principale della serie, rappresentata dal Tenta-Clone e da un esercito di Doctopodi. Purtroppo, la storia non ebbe mai un seguito, poiché nelle pagine finali Peter non partecipa alla battaglia, venendo rispedito a New York attraverso un altro portale, e poco dopo si sveglia solo per scoprire che si era trattato di un sogno.

Tuttavia, Unfriendly Neighborhood ha posto le basi per quello che sarebbe stato in futuro il Ragnoverso, creando l’Alleanza Galattica degli Spider-Men. Sebbene le origini del Ragnoverso, nato a tutti gli effetti in Amazing Spider-Man #9 del 2014, scritto da Dan Slott e disegnato da Olivier Coipel, siano diverse, sono numerosi gli elementi presi dall’Alleanza Galattica. Il più rilevante si ritrova nell’immaginare e dare un background concreto a varianti di Spider-Man provenienti da dimensioni e linee temporali diverse. Non è poi sfuggita ai fan una certa somiglianza tra il ruolo svolto da Father Spider nella storia del 2007 con la centralità di Madame Web in Spider-Verse.

Per quanto sia molto improbabile che qualche personaggio di Unfriendly Neighborhood torni sulle pagine ragnesche, è chiaro come Slott e Coipel abbiano sviluppato un'idea già presente nel mondo di Spider-Man, lasciata però fino ad allora poco esplorata ed approfondita.