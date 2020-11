Spider-Man è da brividi nell'ultimo artwork di Yusuke Murata, disegnatore di One-Punch Man

Yusuke Murata è indubbiamente uno dei migliori disegnatori giapponesi degli ultimi anni, e quando non è impegnato con la serializzazione di One-Punch Man, non perde l'occasione per deliziare i propri follower con artwork dedicati alle sue opere preferite. L'ultima, pubblicata poche ore fa, è dedicata all'amichevole Uomo Ragno di quartiere.

In calce potete dare un'occhiata al meraviglioso disegno in questione, in cui Spider-Man viene ritratto mentre si lancia dall'imponente Chrysler Building di Manhattan, New York. Aprendo l'immagine noterete la spaventosa attenzione ai dettagli dell'artista, con schegge di vetro che saltano e addirittura i muscoli del piede sinistro di Peter Parker che si tendono per permettere lo slancio. L'immagine è stata premiata dai fan con decine di migliaia di mi piace, non una novità per il disegnatore giapponese.

Negli ultimi tempi Spider-Man è stato al centro di numerose fan art, soprattutto a causa del debutto del videogioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Il carisma del giovane Miles è innegabile, ma Murata ha preferito ritrarre l'Uomo Ragno originale, l'incredibile Peter Parker.

E voi cosa ne pensate del disegno? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo alla nostra lista dei migliori fumetti di Miles Morales da scoprire prima di acquistare il nuovo videogioco.